FPÖ-Personalrochade in NÖ fixiert: Nachfolger für Luisser gefunden

„Martin Antauer ist ein gestandener Niederösterreicher, der tief in seiner Heimatregion verwurzelt ist. Er steht für Klarheit, Bürgernähe und lebt unsere freiheitlichen Werte mit Überzeugung. Er ist jemand, der sich mit Herz und Seele für die Menschen einsetzt und mit voller Leidenschaft zum Wohle der Niederösterreicher arbeitet“, erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer im Anschluss an die Sitzung.

Antauer wurde 1967 in St. Pölten geboren. Nach dem Besuch der Grillparzer Volksschule und der Matura am BORG St. Pölten im Jahr 1986 schlug er zunächst andere berufliche Wege ein, bevor er 2016 in die Kommunalpolitik einstieg. Zunächst als Stadtrat tätig, ist er seit 2021 Gemeinderat und Bezirksparteiobmann der FPÖ in St. Pölten.