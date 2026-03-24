Niederösterreich

Marillenblüte Wachau: 100.000 Bäume öffnen erste Knospen

In der Osterwoche könnten die Marillenbäume bereits in voller Blüte stehen. Wie lange sie anhält, hängt von der Witterung ab.
Kristina Leitner
24.03.2026, 17:58

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Der Frühling macht sich zunehmend in der Natur bemerkbar, so auch entlang der Donau. "Die ersten Marillenbäume haben ihre Knospen schon geöffnet", erzählt Franz Schöberl, Obmann des Vereins Wachauer Marille, in einer Aussendung.

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Rund 100.000 Bäume sind erblüht. Die weitere Entwicklung sei aufgrund der angekündigten kalten Tage nicht absehbar. Mit einer Vollblüte werde derzeit erst in der Osterwoche gerechnet. Diese werde, je nach Witterung, zwischen 10 Tagen und 3 Wochen andauern.

Eine Aufnahme der blühenden Wachauer Marillengärten aus der Vogelperspetive.

Die Wachau erblüht.

Mit den Öffis zu den Blüten

Besucherinnen und Besucher können das Naturschauspiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Das Frühlingsticket Wachau gilt bis 26. April für Busse, die Wachaubahn am Wochenende sowie Donau-Fähren. Ab 28. März nehmen auch die Schiffe der DDSG Blue Danube ihren Betrieb wieder auf. Die aktuelle Blütenlage ist jederzeit online via Webcam einsehbar.

Krems
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