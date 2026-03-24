Marillenblüte Wachau: 100.000 Bäume öffnen erste Knospen
Der Frühling macht sich zunehmend in der Natur bemerkbar, so auch entlang der Donau. "Die ersten Marillenbäume haben ihre Knospen schon geöffnet", erzählt Franz Schöberl, Obmann des Vereins Wachauer Marille, in einer Aussendung.
Rund 100.000 Bäume sind erblüht. Die weitere Entwicklung sei aufgrund der angekündigten kalten Tage nicht absehbar. Mit einer Vollblüte werde derzeit erst in der Osterwoche gerechnet. Diese werde, je nach Witterung, zwischen 10 Tagen und 3 Wochen andauern.
Mit den Öffis zu den Blüten
Besucherinnen und Besucher können das Naturschauspiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Das Frühlingsticket Wachau gilt bis 26. April für Busse, die Wachaubahn am Wochenende sowie Donau-Fähren. Ab 28. März nehmen auch die Schiffe der DDSG Blue Danube ihren Betrieb wieder auf. Die aktuelle Blütenlage ist jederzeit online via Webcam einsehbar.
Kommentare