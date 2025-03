Mann im Waldviertel entführt und misshandelt: Bis zu 15 Jahre Haft

In Krems hat es am Dienstagabend in einem zweitägigen Verfahren rund um eine Art Kidnapping im Waldviertel drei nicht rechtskräftige Schuldsprüche gegeben. Die Angeklagten wurden Gerichtsangaben zufolge u.a. wegen versuchten Mordes zu Haftstrafen im Ausmaß von sechs bis 15 Jahren verurteilt.

Seinen Ausgang genommen hatte der inkriminierte Vorfall am 21. November des Vorjahres in Allentsteig (Bezirk Zwettl). Das Trio soll das Opfer in dessen Wohnung zusammengeschlagen und den Mann später in den Pkw gezerrt haben.

Mehrere Stunden ging es danach mit dem Auto durchs Waldviertel, wobei der 45-Jährige stets am Verlassen des Fahrzeugs gehindert wurde. Mit Schlägen wurde der Festgehaltene bei zwei Stopps zur Zahlung von 10 Euro bei einem Zigarettenautomat sowie von 30 Euro bei einem Fast-Food-Lokal gezwungen.

45-Jähriger musste mehrere Wochen ins Krankenhaus

Im Wagen selbst wurde das Opfer misshandelt, u.a. sollen die Angeklagten eine Zigarette auf seinem Kopf ausgedrückt und es gewürgt haben. Auch mit einem Holzstock vorgenommene Schläge sorgten letztlich bei dem Mann für eine Schädelprellung, eine Rissquetschwunde über dem Auge sowie diverse Abschürfungen.