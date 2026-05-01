Niederösterreich

Seitenstetten: Maibaum bricht und verletzt 16-Jährigen schwer

Junger Feuerwehrmann wurde am Kopf getroffen, in Tulbing musste die Polizei nach einem Vorfall einschreiten.
01.05.2026, 17:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Maibaum mit rot-weißen Bändern vor blauem Himmel.

In Niederösterreich ist ein junger Feuerwehrmann beim Maibaumaufstellen schwer verletzt worden. Laut NÖN brach der Stamm in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) entzwei und traf den 16-Jährigen am Kopf. Er wurde ins Spital geflogen. 

In Tulbing (Bezirk Tulln) sägten zwei junge Männer einen Maibaum um, der eine Person beim Umfallen nur knapp verfehlte, so die Polizeidirektion Niederösterreich.

Maibaum vor Amtssitz gefällt, Landeschefin Mikl-Leitner kontert

Nachdem die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren den Baum mit einer Motorsäge umgeschnitten hatten, verfolgte eine 42-Jährige die beiden zu ihrem Fahrzeug. Die Frau wollte den Beifahrer anhalten - als die zwei jedoch mit dem Pkw wegfuhren, wurde sie etwa zwei bis drei Meter mitgeschleift. Sie blieb unverletzt. Der Lenker war laut Polizei alkoholisiert und ist seinen Führerschein nun los. Es wurden Anzeigen erstattet.

Amstetten Tulln
Agenturen  | 

Kommentare