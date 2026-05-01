Seitenstetten: Maibaum bricht und verletzt 16-Jährigen schwer

In Niederösterreich ist ein junger Feuerwehrmann beim Maibaumaufstellen schwer verletzt worden. Laut NÖN brach der Stamm in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) entzwei und traf den 16-Jährigen am Kopf. Er wurde ins Spital geflogen.

In Tulbing (Bezirk Tulln) sägten zwei junge Männer einen Maibaum um, der eine Person beim Umfallen nur knapp verfehlte, so die Polizeidirektion Niederösterreich.