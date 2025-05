Tochtergesellschaft des Landes NÖ: Freiheitlicher wird neuer MAG-Chef

Am Mittwoch wurde bekannt, dass in die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes ein neuer Geschäftsführer einzieht, der sich laut Aussendung in einem Hearing durchgesetzt hat. Die MAG ist im Ressort von Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) angesiedelt.

Robert Lagler, der diese Funktion bereits seit 1. Jänner 2025 interimistisch innehat, wurde nun offiziell mit der Leitung betraut. Laut MAG absolvierte der 39-jährige Waldviertler zwei Magisterstudien in Betriebswirtschaft sowie Wirtschaftswissenschaften. Er war als Vortragender an der WU Wien tätig, wechselte danach in den Bankensektor, bevor er schließlich im Jahr 2018 in den Landesdienst eintrat.

„Unsere Arbeit ist dann erfolgreich, wenn Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, durch unsere Angebote neue Chancen erhalten“, sagt Lagler.

Bestellung durch den Aufsichtsrat

Lagler ist auch Parteikollege von Landesrätin Rosenkranz. Der 39-Jährige ist geschäftsführender FPÖ-Gemeinderat in Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt) und wurde im April zum Obmann des „Verbands Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertreter Niederösterreichs“ (GVV) gewählt.