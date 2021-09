Mähdrescher ausgewichen: Mann starb bei Crash gegen Gartenmauer

Ein 59-jähriger Autolenker ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Euratsfeld (Bezirk Amstetten) ums Leben gekommen. Zum Unglück kam es auf der L89 im Euratsfelder Gemeindegebiet. Der Mann geriet mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo ihm allerdings ein Mähdrescher entgegenkam. Der Versuch der Maschine auszuweichen endete fatal. Der Pkw touchierte zuerst zwei Bäume und krachte dann laut Auskunft der Polizei ungebremst in eine Gartenmauer.

Rettungsmaßnahmen

Unmittelbar nach dem Unfall alarmierten Passanten die Rettung. Ein kurze Zeit später am Unglücksort eingetroffener Arzt nahm sofort lebensrettende Sofortmaßnahmen vor bis das Notarztteam eintraf. Doch der Verunglückte erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.