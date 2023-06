„Mädchen & Wolf“ rührt in der Gastro-Szene um

Mit ihrem neuen „Baby“ will die Unternehmerfamilie Wiener Neustadt in Sachen Aromen, Gerüche und Geschmäcker bereichern – und das an einer prominenten Adresse. Jahrzehntelang war hier Stachl’s Gaststube der In-Treff für Nachtschwärmer. An diese legendären Zeiten wollen Janine Uhl und ihr Team anknüpfen. Wie? Mit einem besonderen Ambiente, guter, ehrlicher Wirtshausküche und einem gut bestückten Weinkeller.

