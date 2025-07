Mädchen auf Fest sexuell belästigt: 23-Jähriger festgenommen

Ein 23-jähriger Mann wurde wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Drohung nach einem Fest am Wochenende in Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) festgenommen.

In Justizanstalt eingeliefert

Bedienstete der Polizeiinspektion Raabs an der Thaya konnten den Tatverdächtigen am Sonntag gegen 3.00 Uhr Früh vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung wurde der mitgeführte Vorschlaghammer sichergestellt. Der Beschuldigte zeigte sich bei der Vernehmung bislang nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde er in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.