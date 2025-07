Fahndung nach Betrügern: Gefälschte Goldmünzen verkauft

Zwei Unbekannte sollen in Asia-Restaurants in Niederösterreich und Oberösterreich gefälschte Goldstücke verkauft haben.

Das Duo soll bei insgesamt drei Treffen Ende April mit einem Restaurantbesitzer aus dem Bezirk Mödling vorgetäuscht haben, eine Baufirma zu betreiben und bei Grabungsarbeiten in Wiener Neustadt 40 Goldstücke mit einem Testament in chinesischer Schrift gefunden zu haben.

Nach dieser Masche ging das Duo auch am 4. Mai in einem Asia-Restaurant im Bezirk Bruck an der Leitha vor, dabei blieb es aber beim Versuch. Ein weiteres Opfer kaufte in einem asiatischen Lokal in Linz vermeintliche Goldstücke um einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der beiden Männer, die unter Verdacht des schweren Betrugs stehen, wurden an die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Mödling unter der Rufnummer 059133-3330 erbeten.