Lokführer soll Jugendliche missbraucht haben: Polizei startet Opferaufruf

Im Fall des ehemaligen ÖBB-Lokführers, dem sexuelle Übergriffe auf minderjährige, teilweise noch unmündige Burschen vorgeworfen werden, hat sich die Wiener Polizei am Sonntag mit einem Opfer-Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

„Da weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können, ersucht das Landeskriminalamt Wien Personen, die selbst Opfer geworden sind oder wichtige Hinweise geben können, sich zu melden“, teilte die Landespolizeidirektion mit. „Es besteht kein Grund zur Scham“, appellierte die Wiener Polizei an Betroffene bzw. das Umfeld von möglichen Betroffenen. Auf Wunsch würden Informationen vertraulich behandelt. Hinweise sind an die Wiener Rufnummer 01/31310 DW 33800 erbeten.

Bisher wird von Tatzeitraum 2003 bis 2021 ausgegangen Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt - wie im vergangenen Oktober bekannt wurde - gegen den ehemaligen Triebfahrzeugführer, der auch jahrelang Mitarbeiter des Eisenbahnmuseums Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) war. Im Museum, aber auch außerhalb soll es zu Übergriffen gekommen sein.

Keine Hinweise auf Gewaltausübung Betroffen davon waren laut Polizei hauptsächlich männliche Minderjährige, aber wohl auch Unmündige. Derzeit gibt es keine Hinweise, dass es aufgrund von Gewaltausübung oder mittels Drohungen zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Die Anklagebehörde geht daher gegenwärtig nicht von Fällen von Vergewaltigung oder geschlechtlicher Nötigung aus. Jedenfalls stehen sexuelle Belästigungen, Fälle von Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses im Raum.