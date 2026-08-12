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Lkw-Unfall in Wien sorgte für Verzögerungen auf den Schienen
Am Mittwochvormittag krachte ein Lkw in einen Brückenpfeiler. Verspätungen und Behinderungen für Zugreisende waren unter anderem die Folge.
Zugreisende auf einigen Strecken in Wien und Niederösterreich waren am Mittwochvormittag mit Verzögerungen konfrontiert. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Brückenpfeiler durch einen Lkw beschädigt, heißt es seitens der ÖBB.
Die Schäden führten zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Die Nachwirkungen waren bis mittags spürbar.
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