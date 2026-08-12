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Niederösterreich

Lkw-Unfall in Wien sorgte für Verzögerungen auf den Schienen

Am Mittwochvormittag krachte ein Lkw in einen Brückenpfeiler. Verspätungen und Behinderungen für Zugreisende waren unter anderem die Folge.
12.08.2026, 11:55

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Die Front eines rot-weißen ÖBB-Zuges von Siemens steht an einem Bahnsteig, auf dem unscharf erkennbare Menschen warten.

Zugreisende auf einigen Strecken in Wien und Niederösterreich waren am Mittwochvormittag mit Verzögerungen konfrontiert. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Brückenpfeiler durch einen Lkw beschädigt, heißt es seitens der ÖBB

Die Schäden führten zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Die Nachwirkungen waren bis mittags spürbar.

ÖBB Wien
kurier.at  | 

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