Niederösterreich

Lkw-Geisterfahrer beschädigte sechs Pkw und blockierte A2

Der Lkw-Lenker fuhr vom Rastplatz kommend falsch auf die Autobahn auf. Beim Versuch zu wenden, blieb er stecken.
15.03.2026, 14:22

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Ein Lkw blockiert die Autobahn nachts.

Eine Geisterfahrt und ihre Folgen beschäftigten am Samstagabend die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein Lkw-Lenker bei Kilometer 51 zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt vom Rastplatz aus verkehrt auf die Autobahn A2 auf, heißt es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen.

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Zwei Stunden im Einsatz

Rund zwei Kilometer war der Lenker als Geisterfahrer unterwegs, dabei wurden sechs Pkw beschädigt. Schließlich versuchte der Fahrer zu wenden, blieb jedoch stecken und brachte den Verkehr in Richtung Wien zum Erliegen. Verletzt worden sei niemand "ernsthaft".

Ein demoliertes Auto nachts auf der äußersten Autobahnspur, ein Feuerwehrmann geht daran vorbei.

Mehrere Fahrzeuge wurden im Zuge der Geisterfahr beschädigt.

19 Feuerwehrmitglieder waren rund zwei Stunden damit beschäftigt, die Unfallstelle abzusichern und zu räumen. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Verkehrsunfalls.

Neunkirchen
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