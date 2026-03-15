Lkw-Geisterfahrer beschädigte sechs Pkw und blockierte A2

Eine Geisterfahrt und ihre Folgen beschäftigten am Samstagabend die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein Lkw-Lenker bei Kilometer 51 zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt vom Rastplatz aus verkehrt auf die Autobahn A2 auf, heißt es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen.

Zwei Stunden im Einsatz Rund zwei Kilometer war der Lenker als Geisterfahrer unterwegs, dabei wurden sechs Pkw beschädigt. Schließlich versuchte der Fahrer zu wenden, blieb jedoch stecken und brachte den Verkehr in Richtung Wien zum Erliegen. Verletzt worden sei niemand "ernsthaft".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Neunkirchen / FF Neunkirchen Stadt Mehrere Fahrzeuge wurden im Zuge der Geisterfahr beschädigt.