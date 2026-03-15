Niederösterreich

Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen laufen. Laut Medienberichten fand ein Spaziergänger den Mann.
15.03.2026, 11:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage einen Bericht der NÖN. Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.

Krise bei Altkleider-Containern: Warum das Ende der Sammelstellen droht

Laut NÖN wurde der Mann von einem Spaziergänger gefunden. Er soll mit der Hand bei der Öffnung des Containers gesteckt sein. Seine Beine sollen in der Luft gehangen haben.

Neunkirchen
Agenturen  | 

Kommentare