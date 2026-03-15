Mann blieb in NÖ in Altkleidercontainer stecken und starb

Ein Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in Neunkirchen in einem Altkleidersammelcontainer steckengeblieben und gestorben sein. Er wurde in der Früh tot aufgefunden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage einen Bericht der NÖN. Die näheren Umstände waren zunächst völlig unklar, die Ermittlungen dazu laufen noch, hieß es.