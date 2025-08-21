Lisa-Katharina Florreither: Vom Klassenzimmer zur Klassenlektüre

Autorin zu werden ist oftmals ein lang gehegter Traum. Allerdings nicht für Lisa-Katharina Florreither. "Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe: Ich möchte irgendwann in meinem Leben ein Buch schreiben“, so die Deutschlehrerin.

Sie begeistere sich eher für das Lesen, greife am liebsten zu Fachliteratur. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, ihren Schülerinnen und Schülern die gesellschaftlich relevanten Themen zugänglich zu machen, über die sich die Kremserin in Sachbüchern informiert, formte sich schließlich die Idee für ihr Romandebüt „Pointed Out“.

Gesellschaftskritik

Das Leben von Emma, Maximilian, Anna, Paul, Emilia und Jakob wird vom B-Pointsystem bestimmt, einem Punktesystem, das Auskunft über ihren gesellschaftlichen Status gibt. Sie gehören zwar unterschiedlichen Klassen an, scheitern jedoch kollektiv daran, ihr Glück zu finden. Als die Befangenheit des diskriminierenden Systems immer deutlicher hervortritt, formt sich in ihnen der Drang, nach Widerstand.