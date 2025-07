Andrea Kerstinger: Ohne Regeln, ohne Kontur, irgendwo dazwischen

Einblick. was bleibt, sind die bilder, / aufbewahrt in einem album / und für immer / in meinem herzen

Das schreibt Andrea Kerstinger in einem Buch, in dem sich Haikus und Aphorismen treffen. In dem Mundart, Hochdeutsch und Burgenlandkroatisch Hand in Hand gehen. In dem Banales, Alltägliches sowie Besonderes den gleichen Stellenwert haben und ineinander übergehen. Die Texte fügen sich keinen Normen. Es sind mal leise, mal laute Töne, mal ironisch, mal politisch und feministisch oder melancholisch, ernsthaft, humorig.