Booker-Preisträger Paul Lynch "Auf hoher See"

Salzgischt

„Jenseits der See“ ist das vierte Buch von Booker-Preisträger Paul Lynch; sein zweites, das ins Deutsche übersetzt worden ist.

Lynch erzählt eine archaische Geschichte: Zwei Fischer kämpfen auf hoher See in einer Nussschale ums Überleben. So schlicht wie der Ablauf ist Lynchs Sprache. „Die zischende Salzgischt. Hectors Schreie zum Flüstern zerstoben. Lieber Gott, bitte, ich will nicht sterben. Das Windgeräusch tost durch dunklen Raum.“

Die beiden Protagonisten finden bei ihrer Odyssee zueinander, Lynch malt drastische Bilder eines Überlebenskampfes, den die beiden gegen die Gewalten und sich selbst bestreiten. In der sengenden Sonne „verdorrt“ ihnen das Fleisch auf „langsam garenden“ Knochen.