Paul Lynch: Wenn das Böse in den Alltag einsickert

Sie tut einem mit jeder Seite mehr leid; unfassbar leid. Sie muss so viel ertragen. Sie, das ist Eilish Stack. Wissenschafterin, vierfache Mutter, Ehefrau. Eines Abends läutet es an der Tür. Zwei Herren von Irlands neuer Geheimpolizei wollen mit ihrem Mann reden – Larry ist Gewerkschafter, er organisiert Lehrerproteste.

Eigentlich harmlos. Jetzt nicht mehr. Und so fängt es an. Irland zerfällt. Stück für Stück wird alles im Alltag ein wenig intoleranter, aggressiver, autoritärer. Bald verschwindet Larry in einer kafkaesken Bürokratie. Später taucht Stacks ältester Sohn unter – die Regierung will den Schüler zum Wehrdienst einziehen.