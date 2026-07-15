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Deutsch-Wagram

Unfall mit Linienbus: Hubschrauber im Bezirk Gänserndorf im Einsatz

Eine Person wurde im Auto eingeklemmt und verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte den Patienten in die Klinik.
15.07.2026, 16:18

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Der Pkw wurde durch die Wucht des Anpralls schwer beschädigt. Eine Person wurde verletzt.

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Mittwoch ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert. Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte war die Folge.

Der Linienbus wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Der Linienbus wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Ein Insasse des Pkw wurde nach Feuerwehrangaben im Auto eingeklemmt und verletzt. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ transportierte die verletzte Person ins Krankenhaus.

Am Linienbus entstand durch den Zusammenprall erheblicher Sachschaden.

Agenturen, paw  | 

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