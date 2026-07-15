Unfall mit Linienbus: Hubschrauber im Bezirk Gänserndorf im Einsatz

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Mittwoch ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert. Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte war die Folge.

Der Linienbus wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Ein Insasse des Pkw wurde nach Feuerwehrangaben im Auto eingeklemmt und verletzt. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ transportierte die verletzte Person ins Krankenhaus.

Am Linienbus entstand durch den Zusammenprall erheblicher Sachschaden.