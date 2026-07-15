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Unfall mit Linienbus: Hubschrauber im Bezirk Gänserndorf im Einsatz
Eine Person wurde im Auto eingeklemmt und verletzt. Der Notarzthubschrauber brachte den Patienten in die Klinik.
In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Mittwoch ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert. Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte war die Folge.
Ein Insasse des Pkw wurde nach Feuerwehrangaben im Auto eingeklemmt und verletzt. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ transportierte die verletzte Person ins Krankenhaus.
Am Linienbus entstand durch den Zusammenprall erheblicher Sachschaden.
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