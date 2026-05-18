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56 km/h zu schnell: Polizei stoppt Motorradfahrer im Bezirk Lilienfeld
Die Polizei nahm einem Motorradfahrer aus Wien seinen Führerschein ab, weil er mit 126 km/h in einer 70er-Zone unterwegs war.
Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Wien wurde am Sonntagnachmittag im Bezirk Lilienfeld geblitzt: Er war mit 126 km/h unterwegs, erlaubt waren aber nur 70 km/h.
Fast 60 km/h zu schnell
Bedienstete der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen führten auf der L 133 Geschwindigkeitskontrollen im Freilandgebiet von Kleinzell durch. Dabei wurde der Verkehrssünder mit seinem Motorrad gemessen, der 56 km/h schneller als erlaubt fuhr.
Wiener ist Führerschein los
Dem Wiener wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Zudem untersagten die Polizisten dem 45-Jährigen die Weiterfahrt. Die Kontrolle fand auf der Strecke aus Richtung Kalte Kuchl kommend in Fahrtrichtung Kleinzell statt.
Der Verdächtige wird nun bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.
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