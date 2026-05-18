56 km/h zu schnell: Polizei stoppt Motorradfahrer im Bezirk Lilienfeld

Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Wien wurde am Sonntagnachmittag im Bezirk Lilienfeld geblitzt: Er war mit 126 km/h unterwegs, erlaubt waren aber nur 70 km/h.

Fast 60 km/h zu schnell

Bedienstete der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen führten auf der L 133 Geschwindigkeitskontrollen im Freilandgebiet von Kleinzell durch. Dabei wurde der Verkehrssünder mit seinem Motorrad gemessen, der 56 km/h schneller als erlaubt fuhr.