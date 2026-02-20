Leichtsinnige tschechische Tourenskigeher vom Dürrenstein gerettet

Alle bereits am Donnerstag bekannten Warnungen vor dem extremen Wintereinbruch hat eine tschechische Gruppe nicht vor einer Tour auf den 1878 Meter hohen Dürrenstein in den Ybbstaler Alpen abgehalten.

Ein 50-jähriger Vater startete gegen 6 Uhr früh gemeinsam mit seinen beiden Töchtern (17 und 21 Jahre) sowie dem 22-jährigen Freund der älteren Tochter eine Tour mit Langlaufskiern auf den Dürrenstein.