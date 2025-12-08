Alkohol am Steuer: ÖVP-Gemeinderat verursacht Verkehrsunfall in NÖ

In Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt sorgt ein Vorfall rund um ÖVP-Gemeinderat und Bezirksgeschäftsführer David Diabl für Gesprächstoff. Der angehende Vizebürgermeister der Gemeinde hat gegenüber der NÖN einen alkoholbedingten Verkehrsunfall bestätigt.

Demnach ereignete sich der Unfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Diabl soll unter Alkoholeinfluss zwei geparkte Fahrzeuge touchiert haben. Verletzt wurde niemand, die Polizei und die Feuerwehr mussten den Schaden aufnehmen und die Fahrzeuge sichern.

"Mir ist ein schwerer Fehler passiert"

Auf Nachfrage der NÖN erklärte Diabl offen: „Ja, es stimmt. Mir ist ein schwerer Fehler passiert.“ Er gab zu, sowohl alkoholisiert gefahren als auch während der Fahrt sein Handy genutzt zu haben. Der Führerschein wurde entzogen.