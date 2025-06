Langenlois: Die Stadt feiert den 100. Geburtstag

In der Ministerratssitzung vom 20. Februar 2025 beschloss die Bundesregierung schließlich die Erhebung des Marktes Langenlois zu Stadt. Nachdem geklärt war, dass das bisherige Marktwappen nunmehr als Stadtwappen geführt werde, wurde eine Stadterhebungsfeier für 18. und 19. Juli 1925 vorbereitet.

Bürgermeister Harrer berichtete am 13. Mai dem Gemeinderat von Mittermanns Vorstoß. Eine außerordentliche Sitzung wenige Tage später wurde einberufen und über die Erhebung zur Stadt abgestimmt: Nur einer der anwesenden Gemeinderäte enthielt sich seiner Stimme, der Rest stimmte dafür.

Am 18. Juli gab es eine Handels- und Gewerbeausstellung, am Abend einen Zapfenstreich und einen Fackelzug der Vereine durch die junge Stadt, der von Beifall begleitet war. Am 19. Juli wurde ein Festgottesdienst zelebriert, dem eine Festsitzung des Gemeinderates folgte.

100 Jahre später gibt es eine Freiluft-Ausstellung. Die Entwicklung der Stadt wird in Bildern gezeigt. Außerdem gibt es Veranstaltungsreihen mit historischem Bezug. Auf die Stadterhebung kann mit dem Jubiläumswein oder dem -bier angestoßen werden.M. Penz