Landtag in NÖ: Musikschule im Fokus, Polit-Streit um Strompreise

Zusammenrücken heißt es ab heute für die Landtagsabgeordneten in Niederösterreich. Erstmals wird im Ausweichquartier im Leopoldsaal des Landhauses in St. Pölten debattiert, in den Aktuellen Stunden stehen Energiepreise sowie Wehrpflicht und Zivildienst im Mittelpunkt.

Die SPÖ fordert rasch sinkende Strompreise und kritisiert die von der EVN angekündigte Tarifsenkung ab 1. April als zu spät. Klubobmann Hannes Weninger und Landesrat Sven Hergovich verlangen eine Rückerstattung von 600 Euro pro Stromkunde sowie die Rückgabe von Übergewinnen an die Bevölkerung. Gesundheitsplan sorgt für Kritik Die ÖVP verweist auf das neue Strommarktgesetz und fordert laut Klubchef Kurt Hackl eine faire Verteilung der Netzkosten. Die Grünen sprechen sich für niedrigere Fernwärmepreise aus und verlangen eine Neuverhandlung des Gesundheitsplans, den Klubobfrau Helga Krismer als problematisch für die Akutversorgung kritisiert.

Rechnungshofbericht Ein weiterer Schwerpunkt ist die Debatte über Wehrpflicht, Miliz und Zivildienst, wobei eine Stärkung aller drei Bereiche angestrebt wird. Zudem fordern ÖVP und FPÖ den Erhalt der Sonderpädagogik sowie einen eigenen Studiengang dafür.