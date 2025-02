Land NÖ investiert Millionen in Schwerpunkte für Künstliche Intelligenz

Nicht nur wegen des aktuellen weltweiten Gipfels zur Künstlichen Intelligenz (KI) in Paris ist das Thema derzeit in aller Munde. In Niederösterreich wird der KI nun ein mit über sechs Millionen Euro Förderung dotierter Forschungsschwerpunkt gewidmet.

Im Zentrum wird dabei unter anderem ein neues KI- Labor an der Fachhochschule (FH) St. Pölten stehen. Dazu kommen weitere Schwerpunkte, Stiftungsprofessuren und Lehrangebote. „Die Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig und ein wesentlicher Treiber für Wirtschaft, Innovation und Medizin“, sagte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bei der Präsentation in der FH St. Pölten. Die KI und die neuen Technologien sollen eine Hilfe und nicht eine Hürde sein, verlangte er.

Investitionen

Für den Einsatz von 6,35 Millionen Euro habe man in NÖ mehrere Schwerpunkte definiert. So werden bereits 21 Studiengänge mit KI-Zusammenhang an den Fachhochschulen in Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt, die 1.544 Studienplätze umfassen, mit 2,15 Millionen Euro finanziert.