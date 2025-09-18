Kuriose Fahndung in NÖ: Blech-Gendarm „Vinzenz“ ist verschwunden

Bullendorf im Bezirk Mistelbach sucht wieder nach seinem „Polizisten“: Der aus Blech gefertigte Gendarm Vinzenz ist erneut verschwunden. Zuletzt stand die lebensgroße Figur bei der Hubertuskapelle der Familie Kohzina – seit dem Wochenende fehlt von ihr jede Spur.

Die Figur hat laut NÖN bereits eine längere Geschichte. Ursprünglich diente der „Blechgendarm“ in den 2000er-Jahren an der Hauptstraße zur Verkehrsberuhigung und sollte Raser abschrecken. Die Bewohner tauften ihn liebevoll „Vinzenz“.

Doch schon damals verschwand die Figur eines Morgens spurlos. Später tauchte sie wieder auf und wurde an die Gemeinde zurückgegeben. Diese hatte den Gendarmen jedoch bereits durch „Sigi den Polizisten“ ersetzt, weshalb Vinzenz in einem Lagerraum der Gemeinde landete.

"Befreiungsprämie" ausgelobt

Erst Jahre später wurde die Figur beim Aufräumen wiederentdeckt. Da Josef Kohzina, langjähriger Polizist und mittlerweile pensionierter Gendarm, großes Interesse zeigte, übergab ihm die Gemeinde das Sammlerstück. Seither stand Vinzenz als Teil der Gestaltung vor der Hubertuskapelle.