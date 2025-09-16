Ausflug nach Poysdorf: Auf der Spur von Saurüssel und Kellerkatze

Ein Schwein steht am Rand des Radywegs in Poysdorf und schaut vorbeischlendernden Besuchern und Radfahrern neugierig zu. Sie sind gekommen, um die in den Löss gegrabenen alten Weinkeller zu sehen. Rund hundert reihen sich in der 250 Jahre alten Kellergasse aneinander. Das macht sie zur ältesten der Stadt.

Einige Besucher folgen der gepflasterten Straße bis in die sehr weitläufigen Weinberge und zur Ried Hermannschachern, die erstmals im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde.

Warum die Kellertüren schief sind

Der Körper der Sau ist ein Weinfass, der Kopf aus Holz geschnitzt, geduldig steht sie vor einer der typisch grünen, schiefen Kellertüren. Schief deshalb, erklärt Fremdenführerin Martha Schreder bei einer Traktorrundfahrt (siehe Info unten), damit die Türen von allein zufallen. Weil Weinbauern bei der Arbeit oft beide Hände brauchen und auch, verrät sie mit einem Augenzwinkern, weil die Winzer, wenn sie dem eigenen Wein zusprachen, oft vergaßen, ihre Türen zuzumachen.