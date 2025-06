"Die Macht der Musik": KURIER-Talk im Stadttheater Wiener Neustadt

So habe sie beispielsweise große Schwierigkeiten gehabt, in einer Oper den Part einer Mutter zu singen, die ihren Sohn opfern muss. "Als Mutter hat das derartig starke Emotionen geweckt, dass ich nicht aufhören konnte, zu weinen."

Ähnliche Erlebnisse schilderte Sopranistin Zoryana Kushpler aus ihren Engagements an der Staatsoper in Wien oder als Professorin am Mozarteum Salzburg.

Angelika Berrini, Präsidentin des Chorverbandes Österreich, berichtete aus ihrer Praxis als Lehrerin von zwei Parallelklassen an einer Schule: "In einer waren vor allem Kinder, die sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt haben, in der anderen war das kaum der Fall - in der zweiten gab es deutlich mehr soziale Auffälligkeiten." Sie brach eine Lanze für mehr Gesang in Österreichs Schulen: "Wir kämpfen dafür, dass er stärker als Unterrichtsmittel eingesetzt wird."

"Analoge Seelentankstellen"

Hausherrin Maria Großbauer, Geschäftsführerin des Stadttheaters Wiener Neustadt, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Emotionen durch Musik. "Was ich bemerkt habe: während Covid fehlte das gemeinsame Erlebnis. Es ist wichtig, dass man Musik gemeinsam erleben kann", schilderte sie. Theater und Konzerthäuser seien "analoge Seelentankstellen in einer immer stärker digital geprägten Welt." Auch sie betonte die Wichtigkeit des gemeinsamen Musizierens.