Kunstprojekt als Hilfsaktion endet mit großem Auktionsabend

Der seit einem Monat laufenden Benefiz-Kunstausstellung in der KIAM-Galerie in der Amstettner Innenstadt steht am morgigen Dienstagabend der Höhepunkt ins Haus. Mit einer großen Schlussauktion soll das Ergebnis des bisherigen seit einem Monat laufenden Benefizkunstverkaufs, der von KIAM (Kunstinitiative Amstetten) mit noch zwei weiteren Vereinen als Dachorganisation "ARTworks&Crafts" organisiert wird, noch einmal ordentlich gesteigert werden.

Zugunsten einer Amstettner Familie mit schwer kranken Kindern sowie einer Frau mit Muskelschwund hat sich die Schar der KIAM-Kunstschaffenden zu der mehrwöchigen Aktion entschlossen.

Zwischenergebnis

Mit dem bisher an den Öffnungstagen der Galerie erzielten Ergebnis zeigen sich die Aktivisten bereits sehr zufrieden. Nun aber geht es um die besten Stücke der Ausstellung, die man sich extra für die große Schluss-Auktion am Dienstagabend (19 Uhr) aufgespart hat. Darunter etwa das Werk „Leuchtendes Firmament“ von Leopold Kogler oder Veronika Breinls „Hortensie“.