Kulturpreise 2025: Herzblut und Kreativität ausgezeichnet

Seit 1960 ehrt das Land Niederösterreich herausragende kulturelle Leistungen und innovative Initiativen mit den Kulturpreisen in acht unterschiedlichen Kategorien. Am Donnerstagabend wurden nun die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2025 im Festspielhaus St. Pölten ausgezeichnet. „Mein Herz schlägt für die Kultur, die Förderung der Kultur ist aber vor allem auch eine Kopfentscheidung. Denn sie ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft, baut Brücken, ist ein wichtiger Faktor für Wirtschaft bzw. Tourismus und ist in ihrer Vielfalt in allen Regionen unseres Landes spür- und fühlbar“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Kulturpreisgala.

Gastrednerin bei der von Clemens Schaller und seiner Band, Lukas Lauermann und OSKA musikalisch umrahmten Gala war Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters NÖ. Sie betonte, Kultur – egal, ob Hoch- oder Volkskultur – leiste einen Beitrag, das Leben lebenswerter zu machen, den Alltag zu bereichern und ihn zum Glänzen zu bringen. „Wir haben die Wahl, die Welt positiv zu gestalten oder uns gleichgültig und destruktiv zu verhalten“, meinte sie und zitierte Heinrich Böll mit „Wo die Kultur stirbt, beginnt die Barbarei.“ In Zeiten weltweiter Verunsicherung wachse aber die Sehnsucht nach autoritären Führerfiguren, die schwer erkämpfte Freiheiten wieder beschneiden wollten.

