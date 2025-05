80 Jahre Kriegsende: Neue Gedenktafel erinnert an Geschichte des Stifts

1938 wurde Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen. Infolge des „Anschlusses“ wurde auch das kirchliche Leben massiv eingeschränkt. Nur zwei Jahre später, am 30. April 1941, besetzte die Gestapo das Stift Klosterneuburg. Die dort lebenden Augustiner-Chorherren wurden vertrieben und fanden vorübergehend Zuflucht bei den Piaristen im 8. Wiener Gemeindebezirk.

Die Trennung der Gemeinschaft

Am 27. Mai 1941 teilte die Gestapo mit, dass sich die Chorherren auf inkorporierte Pfarren verteilen dürfen. Der damalige Propst, Alipius Linda, fand dadurch seinen Weg in die Pfarre Maria Hietzing, die seit dem 13. Jahrhundert zum Stift Klosterneuburg gehört. Am 4. März 1942 wurde dann schließlich das Vermögen des Stiftes von der Reichsfinanzverwaltung eingezogen.