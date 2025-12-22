Krieg am Himmel: Wie Wiener Neustadt 1944 zerstört wurde

Drei Tage nach Weihnachten war es soweit: Am 27. Dezember 1944 heulten die Sirenen in Wiener Neustadt. Es war bei Weitem nicht der erste Fliegeralarm und sollte auch noch lange nicht der letzte sein.

Begonnen hatten die Bombardierungen am 13. August 1943. 65 Maschinen gelang es, bis Wiener Neustadt vorzudringen und 120 Tonnen Sprengstoffbomben auf die Flugzeugwerke abzuwerfen. Nicht nur die Bevölkerung, die zunächst von einem Probealarm ausging, auch die Luftabwehr war von dem Angriff völlig überrascht. 134 Menschen starben, 900 wurden verwundet, wie Markus Reisner in seinem Buch „Bomben auf Wiener Neustadt“ recherchiert hat.

Lange hatte man sich sicher gefühlt, da die Stadt außerhalb der Reichweite der britischen und amerikanischen Bomber lag. Doch mit der Landung der Alliierten auf dem italienischen Festland änderte sich die Lage. Wiener Neustadt beherbergte große Rüstungsbetriebe sowie die strategisch wichtigen Flugzeugwerke. Die Stadt wurde zum Ziel des Luftkrieges.

Jagdflieger stationiert

Nach dem Angriff reagierte man rasch, baute die Fliegerabwehr von drei auf 100 Geschütze aus und stationierte Jagdflieger.

Beim zweiten Angriff am 1. Oktober mussten die Alliierten herbe Verluste hinnehmen. Bis Mai 1944 stand die Flugzeugfabrik sowie der Luftpark im Zentrum der Bombardierungen. Ab Dezember 1944 wurde auch der Bahnhof angegriffen. Insgesamt kam es zu zwölf Bombardements, darunter zu jenem am 27. Dezember. Allerdings waren an diesem Tag nur sieben Bomber im Einsatz, es gab keine Toten.