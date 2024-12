Kremser Initiative setzt auf „Stärkung von Frauen“

„Es ist eine besondere Ehre, bei dieser Vielzahl beeindruckender Projekte zu den besten drei zu gehören“, sagt Manuela Leoni, Geschäftsführerin des Trägervereins Impulse Krems. Seit der Gründung im Jahr 2008 schafft „Krems Interkulturell“ einen Raum für Begegnungen. Gemeint sind damit zahlreiche Angebote wie sprachfördernde Kurse , Konversationsgruppen oder auch Mutter-Kind-Treffs. Die Initiative richtet sich an Frauen unabhängig von Herkunft oder Religion.

Herausragende Projekte werden beim Integrationspreis des Österreichischen Integrationsfonds ausgezeichnet. Heuer schaffte die städtische Fachstelle für Integration „Krems Interkulturell“ eine Top-Platzierung. Aus insgesamt 160 bundesweit eingereichten Projekten wurde „Krems Interkulturell“ in der Kategorie „Stärkung von Frauen“ nominiert.

Ehrenamtliche Helferinnen bauen mit den Frauen eine Bindung und Vertrauen auf, um sie durch den Alltag zu begleiten. „Krems Interkulturell leistet einen wertvollen Beitrag zur Förderung von Chancengleichheit und zum sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ). Zum Angebot zählen auch wöchentliche Frauengruppen, wo man sich zum Nähen oder Kochen trifft. Diese Events dienen zur Förderung eines respektvollen Austausch zwischen den Frauen.

Rund viermal pro Jahr findet auch der „Interreligöse Dialog“ statt. In diesem Rahmen bietet man moderierte Gesprächsrunden, Veranstaltungen sowie Exkursionen für Angehörige verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen an. In Kooperationen mit Kulturvereinen oder sozialen Einrichtungen veranstaltet „Krems Interkulturell“ auch Themen-, Familien- und Begegnungsfeste. Große Unterstützung für ein selbstständiges Leben sowie das gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhaben sind der Institution besonders wichtig.

Bei „Krems Interkulturell“ sind freiwillige Helferinnen immer willkommen. Auch interessierte Frauen sind herzlich dazu eingeladen, an den Aktivitäten und Treffen der Initiative teilzunehmen. Mehr dazu unter: www.krems-interkulturell.at

Von Stefanie Grasberger