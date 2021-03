Weinfrühling im Kamptal heuer erst im Juni

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Weinliebhaber in der Region rund um Krems sollten sich das Wochenende vom 12. und 13. Juni vormerken. Denn im Kamptal, Kremstal und Traisental schenken 250 Winzerinnen und Winzer ihre Produkte aus.

Die Verkostung wird möglichst im Freien abgehalten, die Betriebe werden ein eigens ausgearbeitetes Covid-19-Präventionsmaßnahmenkonzept umsetzen. Mit dem Eintrittsband um 25 Euro kann man an beiden Tagen in allen teilnehmenden Weingütern verkosten.

Auftakt zum Weinsommer

Dieses Wochenende ist gleichzeitig der Auftakt zum Weinsommer, wo Winzer, Gastronomen und Genussproduzenten der drei Weinbaugebiete einen Sommer lang Erlebnisse in den Weingärten und Weinkellern der Region anbieten.