Waldbrandgefahr in Krems: Rauchen und Feuerentzünden verboten

Während sich Badefreudige über die heißen Temperaturen freuen, führte die anhaltende trockene Witterung zu einer starken Austrocknung des Bodens in den Wäldern in Krems. Trockene Zweige, Äste und Wipfelstücke fördern die Gefahr von Waldbränden.

Bis zu 7. 270 Euro Strafe

Aus diesem Grund wird im gesamten Stadtgebiet im Wald und in Waldnähe das Rauchen und Feuerentzünden per Verordnung verboten. Auch brennende oder glimmende Gegenstände, Glasflaschen und -scherben (Brennglaswirkung) dürfen nicht weggeworfen werden.

Verstöße gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen dar und werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 7. 270 Euro geahndet.