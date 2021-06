Wachauer Wirt: "Nicht geändert hat sich die Liebe zum Beruf und zu den Gästen"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Wer eine Wanderung oder Radtour entlang des Welterbesteigs in Weißenkirchen in der Wachau unternimmt, den führt der Weg direkt vorbei an der Restaurantterrasse und den Gewölbestuben des „Kirchenwirt“.

Im Hotel-Restaurant Kirchenwirt Wachau, erwartet die Gäste im Herzen des Weltkulturerbes traditionelles Ambiente und feinste Gourmetküche. Die Geschichte des Kirchenwirt reicht bereits über 40 Jahren zurück.

Vom Gasthaus zum Hotel und Restaurant

Als Gasthaus eröffneten damals Martha und Friedrich Köck den Kirchenwirt. Nur wenige Jahre darauf wurde dort den Gästen die ersten Zimmer als Bleibe geboten. Weitere Zimmer folgten mit dem Kauf und Umbau des ehemaliges Wohnhauses mit Atelier des bekannten Wachauer Malers Johann Nepomuk Gellert, dem heutigen „Gellerhaus“.