Wachau: Bereich Spitzer Graben soll verkehrssicherer werden

Die B 217 im Bereich des Spitzer Grabens ist eine stark frequentierte Verbindung zwischen der Wachau und dem südlichen Waldviertel, wo es auf Grund eines teilweise fehlenden Gehsteiges immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen kommt. Um hier die Verkehrssituation zu verbessern wurde vom Land Niederösterreich gemeinsam mit der Marktgemeinde Spitz die Errichtung eines rund 350 Meter langen Gehsteiges beschlossen.

Naturstein

Begonnen wurde bereits im April dieses Jahres mit der Errichtung der erforderlichen Natursteinmauern. Nachdem im Anschluss von einem privaten Unternehmen für die Marktgemeinde Spitz Leitungen für die Straßenbeleuchtung eingebaut wurden, konnten die Arbeiten für den neuen Gehsteig durch die Straßenmeisterei Spitz wiederaufgenommen werden. Derzeit laufen die Arbeiten für die Versetzung der Granitrandsteine, danach erfolgt die Asphaltierung des neuen Gehsteiges und bis Ende September werden auch die notwendigen Restarbeiten abgeschlossen sein.

Das Projekt wird von der Straßenmeisterei Spitz unter Beiziehung von Bau- und Lieferfirmen aus der Region durchgeführt. Die Kosten für die Gehsteigerrichtung betragen rund 40.000 Euro, wovon rund 15.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 25.000 Euro von der Marktgemeinde Spitz getragen werden.