Volksschule Hafnerplatz wird generalsaniert

Nach den Semesterferien soll die Generalsanierung an der Volksschule Hafnerplatz losgehen. Die Schule wird dabei nach Maßstäben der Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit erweitert und soll nicht nur Raum, sondern auch Wohlfühlfaktor dazugewinnen.

Details

Die Schule wird nach den Plänen der Architekten Franz Schartner und Josef Ruhm und in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt saniert und erweitert. Nach diesen Plänen wird ein erdgeschossiger Zubau im Innenhof der Schule schon bald durch einen dreigeschossigen Zubau ersetzt. Der zusätzliche Platz soll unter anderem für eine großzügige Bibliothek, einen Mehrzweckraum und neue Sanitäranlagen genützt werden. Im Erdgeschoss soll außerdem ein Speiseraum samt vorgelagerter Terrasse entstehen.

Bei den Sanierungsarbeiten wird auch der Eingang verlegt. Künftig wird dieser im Innenhof sein und nicht mehr am Hafnerplatz. Der Zugang erfolgt somit über die verkehrsruhigere Spitalgasse. Das gesamte Gebäude ist außerdem barrierefrei zugänglich. Im Zuge der Generalsanierung wird auch die gesamte Haustechnik erneuert. Auch im Innenhof wird es Erneuerungen geben. Bestehende Asphaltdecken sollen entsiegelt und Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich wird ein neuer Ballspielplatz geschaffen.

„Die Volksschule Hafnerplatz hat viele Vorzüge. Sie ist unter einem gemeinsamen Dach mit der Musikschule, ist Ganztagsschule mit vielen Qualitäten und hat sich auch als Integrationsschule einen Namen gemacht. Mit dem erweiterten Raumangebot und mehr Bewegungsmöglichkeiten für alle Kinder werden diese Zusatzqualitäten in Zukunft noch mehr zum Tragen kommen“, sagt Bürgermeister Reinhard Resch.