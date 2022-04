Vier Konzerte zu Schuberts Geburtstag im Stift Dürnstein

Von 21. bis 24. April wird der 225. Geburtstag des Komponisten Franz Schubert im Rahmen der Schubertiade im Stift Dürnstein gefeiert. Gleichzeitig feiert auch der künstlerische Leiter der Schubertiaden, Robert Holl, seinen 75. Das Kammermusik-Festival findet heuer zum 15. Mal statt.

Mit der Schubertiade versammeln sich wieder namhafte Musiker und aufstrebende Talente im Stift Dürnstein. Den Anfang macht am Donnerstag Pianist Till Fellner mit Geigerin Viviane Hagner. Der Abend steht unter dem Motto "Schubert und Beethoven - die unvergessliche Zeit!".

Festkonzert in der Stiftskirche

Am Ensemble-Abend am Freitag wird Tenor Matteo Rašic mit Sängerfreunden auftreten. Am Sonntag folgt ein Festkonzert in der Stiftskirche mit Schuberts Oktett. Abschließend wird dann sonntags eine Matinee geboten, die Robert Holl mit Liedern von Franz Schubert gestaltet. Unter anderem erklingt dort die große Ode „Einsamkeit“. Weitere Infos unter: www.schubertiade-duernstein.at.

