Neue Blumenboutique eröffnet Gartensaison in Kremser Altstadt

Mit der Eröffnung der mittlerweile dritten Filiale der Familie Nentwich – neben dem Hauptstandort in Weißenkirchen an der Perschling und der im Februar 2021 eröffneten Blumenbinderei in St. Pölten – sei für die Geschäftsführerin ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. „Die Kremser Altstadt hat ihren ganz besonderen Charme. Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Tag durch die Fußgängerzone Krems zu spazieren?“, schwärmt die Chefin. Andererseits habe man seit jeher einen besonders engen Bezug zur Donaustadt, da viele Gartenbaukunden aus Krems und der Umgebung stammen.