Tourismuskritik und Kunst aus Gugging auf der Kunstmeile Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit letzter Woche können unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln zwei neue Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems besucht werden. „Adi und Art brut“ wird im Forum Frohner und „We Are Everywhere. The Cliffhanger Collection“ des Künstlerkollektivs Steinbrener/Dempf & Huber in der Landesgalerie Niederösterreich gezeigt.

Die Kunst gesellschaftlicher Außenseiter

Die Art brut wurde in den 1940er Jahren von Jean Dubuffet als eine rohe und unbeeinflusste Kunst, die von bürgerlichen Zwängen und Prestigedruck befreit ist, begründet. Der Sammelbegriff bezeichnet autodidaktische Kunst unter anderem von Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger Behinderung. In Österreich setzte die Beschäftigung mit der Kunstform in den 1970er-Jahren ein. Sowohl die Künstlerinnen und Künstler aus Gugging im Bezirk Tulln als auch Künstler wie Arnulf Rainer und Adolf Frohner gehören dazu.

Die Ausstellung „Adi und Art brut“ im Forum Frohner behandelt den künstlerischen Dialog zwischen Adolf Frohner und den Guggingern. Sie spannt den Bogen von Schlüsselwerken der Gugginger Klassiker über die zweite Generation hin zu Frohners grafischen und malerischen Werken aus den 1980er- und 1990er-Jahren. In der Ausstellung vertreten sind prominente Gugginger wie August Walla, Johann Hauser oder Johann Garber.