Theaterpremiere: Verheiratet in der Wachau

Leopold Dallinger als „Henri“ muss heiraten, um an sein Erbe zu kommen. Da bittet er seinen guten Freund „Dodo“, liebenswert komisch dargestellt von Oliver Hebeler, mit ihm die Ehe einzugehen. Daraus entwickeln sich viele Schwierigkeiten und so manche Lacher für das Publikum in Weißenkirchen in der Wachau.