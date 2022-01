Sternsinger zu Gast im Kremser Rathaus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Montag waren die Sternsinger im Kremser Rathaus zu Gast. Der Empfang der Heiligen Drei Könige ist dort bereits seit vielen Jahren Tradition.

Die Sternsinger machten Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) ihre Aufwartung und verkündeten die Friedensbotschaft. Außerdem baten sie um Unterstützung für Notleidende in der Dritten Welt. Auch online ist eine Spende möglich.