Stadtbücherei Krems: Sieger des Schreibwettbewerbs wurden geehrt

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Ausschreibung zum Schreibwettbewerb für Erwachsene geben. Zusätzlich sei die Erweiterung um eine Kategorie für Kinder und Jugendliche geplant, so die Leiterin der Stadtbücherei Krems, Claudia Skopal. Das Aufschreiben von Gedanken in Tagebüchern oder als Poetry Slam sei durchaus verbreitet in dieser Altersgruppe. "Kinder und Jugendliche schreiben auch gerne und das möchte ich fördern", sagt die Leiterin.

von Verena Huber