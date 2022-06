"Rosé & Bubbles Fest" sammelt 1.730 Euro an Spenden

Das Stadtmarketing präsentierte beim "Rosé & Bubbles Fest" in der Kremser Altstadt von Donnerstag 2. Juni bis Samstag 4. Juni zahlreiche genüssliche Highlights. So wurde etwa am Samstag direkt vor der erst kürzlich wiedereröffneten "Alten Post" beim Steiner Tor, die größte Charity-Sektpyramide des Landes abgehalten.

Organisiert wurde das ganze von Familie Seidl, das Kremser Stadtmarketing und Eventpartner WINZER KREMS. Dabei wurden 400 Flaschen Rosé Frizzante zu einer 3 Meter hohen Pyramide aufgetürmt. Anschließend wurden die Flaschen zum guten Zweck für Sissy Prölls "Hilfe im eigenen Land" an die Besucherinnen und Besucher verkauft. Dabei konnte ein Spendenbetrag von rund 865 Euro erzielt werden, welcher spontan vom Kremser Innenstadt-Unternehmer Othmar Seidl verdoppelt wurde. Insgesamt konnten somit 1.730 Euro der Organisation "Hilfe im eigenen Land" bereitgestellt werden.