Passantin rettete Eule von stark befahrener Straße

Eine Eule auf einer stark befahrenen Straße, die nicht mehr wegfliegen konnte, erregte am Montag die Aufmerksamkeit einer Passantin, die das Tier kurzerhand aus der Gefahrensituation befreite.

Nach Rücksprache mit der Notrufzentrale der Tierrettung Waldviertel übergab sie die Eule in deren Obhut.

Zusammenstoß mit Auto

Laut der Tierrettung seien die Reflexe gut gewesen, die Flügel hätten sich gleichmäßig bewegt und es habe keine Verletzungen an den Beinen gegeben. Aufgrund des geschwächten Zustandes hat das Team der Tierrettung jedoch ein Aufpralltrauma durch ein Fahrzeug vermutet.

Nach einer eineinhalbtägigen Erholungsphase habe es die Eule jedenfalls bereits wieder in die Lüfte gezogen, so die Tierrettung Waldviertel, die das gesundgepflegte Tier am Dienstagabend erfolgreich ausgewildert hat. "Hierbei ist es immer wieder erstaunlich mit anzusehen, wie majestätisch ein Flug eines solchen Tieres sein kann", so die Tierrettung. In einem Facebook-Posting bedankte sie sich bei der Finderin und freute sich "über solch Zivilcourage in dieser Situation".