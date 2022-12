Ohne Knall: Krems erlaubt keine Feuerwerke

Auch in diesem Jahr geht man vonseiten der Stadt Krems den gleichen Weg wie in den vergangenen beiden Jahren, was Feuerwerkskörper betrifft. Zu Silvester sind keine Feuerwerke und Kracher erlaubt.

Das bedeutet, dass der Umgang mit Pyrotechnik der Kategorie F2 behördlich verboten ist. Das betrifft etwa Schweizer Kracher und Knallfrösche.