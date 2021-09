ÖVP-Treffen in Krems: Arbeit und Gesundheit als Zukunftsthemen

Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass am Uni-Campus in Krems wieder Leben eingekehrt ist. Auch in den Lokalen in der Umgebung sieht man viele junge Menschen. Es wird geplaudert, diskutiert und gelacht.

Wird das im Herbst angesichts steigender Corona-Zahlen auch noch so sein? Man wird sehen. Die ÖVP Niederösterreich betont jedenfalls, dass sie den Blick nach vorne richten will. Mitarbeiter, Funktionäre und das gesamte Regierungsteam diskutieren dieser Tage in zahlreichen Workshops über die Zukunft des Landes. Die Veranstaltung findet am Gelände der IMC-Fachhochschule in Krems statt, geladen wurden zudem auch Experten, Meinungsmacher und Wirtschaftskapitäne.