Neues Highlight für „Sandgrube-Erlebnis“ der Winzer Krems

Die Winzer Krems haben ihre als Rundgang angelegte Wein-Erlebniswelt „Sandgrube 13 wein.sinn“ um eine weitere Attraktion bereichert.

Vielfalt in 3D

„Wein.Kosmos“ nennt sich der neu gestaltete Themenraum, der in verblüffenden 3-D-Hologrammen die kulinarische Vielfalt von Grünem Veltliner & Co. präsentiert. Auf einer Videowand zeigt das Unternehmen die weltweite Präsenz seiner Weine und lädt zu einer Reise um den Erdball ein.

So regional wie die Weine der Winzer Krems, wurde auch das neue Projekt umgesetzt. So sei das filmische Konzept von der "Moviementum Filmproduktion KG" rund um Andi Leiter aus Grafenwörth (Bezirk Tulln) erstellt worden. Technisch setzte "7reasons" aus Absdorf (Bezirk Tulln) den neuen Themenraum um.