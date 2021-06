Neues Blumengeschäft eröffnet in der Mitterau in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Schnittblumen, Topfpflanzen und andere Kleinigkeiten: Seit 1. Juni hat die Mitterau wieder ein Blumengeschäft. In der Dr. Gschmeidler-Straße 42, wo bis vor Kurzem „Blumen Margit“ zu finden war, ist ab sofort der "Blumenladen F & S". Geleitet wird das Geschäft von Ljuljzana Fetai aus Engabrunn. Bereits am ersten Tag konnte sie sich über regen Besuch freuen.