Neue Mandatarin im Kremser Gemeinderat angelobt

Neue SPÖ-Mandatarin

Die gebürtige Zwettlerin absolvierte die Pädagogische Akademie in Krems und die Pädagogische Fachhochschule in Baden. Dabei belegte sie die Lehrämter für Mathematik, Biologie, Bewegung und Sport. Aktuell unterreichtet sie an der Privaten Mittelschule Mary Ward in Krems. Ambrosch ist 40 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer Tochter.